王毅晤俄羅斯外長　冀全面戰略協作夥伴關係升級

正在德國出席慕尼黑安全會議的中國外長王毅，上周六（15日）與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，指中方願與俄方密切配合，增進兩國元首的友誼和互信，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係邁上新的台階。拉夫羅夫表示，俄方全力支持中國抗擊疫情，願繼續提供一切必要協助，並對兩國的全面戰略協作夥伴關係發展順利，感到滿意。

王毅表示，兩國俱面對霸權主義和強權政治的威脅，雙方應在核心利益問題上繼續堅定相互支持，中方願意與俄方加強在中亞地區的對話與合作，共同維護兩國周邊的安全穩定，並與俄方在全球熱點問題上加強協調，維護國際和平與安全。他感謝俄羅斯總統普京支持中方抗疫，並動用專機運送援助物資。

拉夫羅夫指，俄方願以兩國元首今年互訪為契機，把兩國領導人達成的共識落實。他強調，中俄互信基礎牢固，任何分化和動搖兩國關係的企圖都不會成功，俄方願與中方就中亞以及伊朗、利比亞、阿富汗等問題加強溝通，並在國際事務中進一步協調立場。俄方會全力支持中國抗擊疫情，並願意繼續提供一切必要協助。

王毅又與法國外長勒德里昂會面，並感謝法方對中國抗擊疫情的支持，相信兩國友誼將經受考驗得到深化；中方願與法方共同努力推進今年的重要政治議程，並為促進中歐合作貢獻。勒德里昂稱，法國駐武漢領館仍堅持工作，希望藉此證明兩國是朋友。

此外，王毅與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利會見時指，中歐都支持自由貿易、多邊主義、世界多極化和國際關係民主化，雙方是夥伴而不是對手，不存在根本性分歧。面對當今世界的各種風險挑戰，中歐更應進一步加強戰略協作。