新冠肺炎：網傳女碩士為「零號病人」　病毒研究所否認

湖北武漢爆發新冠肺炎後，有傳病毒發源地是中科院武漢病毒研究所安全實驗室。近日有網傳消息指，武漢病毒研究所女研究生黃燕玲是新冠肺炎的零號病人，即首名感染者。該研究所新發傳染病研究中心主任石正麗、流感病毒實驗室研究員陳全姣上周六（15日）均表示，不清楚是否有名叫黃燕玲的女研究生，但否認有人感染。

網傳消息指，新冠病毒來自武漢病毒研究所一次病毒洩露事故，導致一名女研究員死亡，遺體其後在火葬場感染一名殯葬工，從而導致疫症爆發。有傳該名出事的女研究員，可能是武漢病毒研究所診斷微生物學學科組2012級女碩士研究生黃燕玲。現時，該研究所所診斷微生物學學科組研究生網頁內的黃燕玲及另外2人的資料已移除。

據武漢病毒研究所於2011年11月4日發布的《2012年度推薦免試碩士研究生擬錄取名單公示》內容顯示，黃燕玲是由西南交大推薦的學術性碩士，而該學科組長是危宏平。

危宏平周日（16日）表示，近日接獲多個關於黃燕玲近況的查詢，他指黃燕玲自2015年7月碩士畢業後，一直在外地城市工作，經與她本人電話確認後，目前身體健康，一切安好。

武漢病毒研究所同日發表聲明，指黃燕玲畢業後一直在其他省份工作生活，未曾回過武漢，沒有感染新冠病毒，身體健康。聲明指，謠言極大干擾研究所的科研攻關工作，會保留依法追究法律責任的權利。