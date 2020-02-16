3600億隻蝗蟲逼近中國　農業農村部指危害概率很小

新冠肺炎疫情肆虐之際，中國新一波危機已迫在眉睫。3600億隻沙漠蝗蟲蹂躪東非、西亞及南亞多國，索馬里、巴基斯坦等多國宣布進入緊急狀態。來勢洶洶的沙漠蝗蟲目前集結在巴基斯坦，逼近中國。惟國家農業農村部周日（16日）表示，沙漠蝗蟲對中國危害概率很小，大規模爆發蝗災的風險很低。

沙漠蝗蟲本年1月從蘇丹及厄立特里亞飛越紅海，本月到達也門、沙特阿拉伯及伊朗，然後在南亞快速擴散。目前已有十多個國家出現蝗災，包括肯尼亞、索馬里、烏干達、伊朗、巴基斯坦及印度等。聯合國糧農組織近日發布警告指，東非地區情況極度危急，其中肯尼亞出現70年最嚴重蝗災，約105萬畝土地受影響。印度則有555萬畝農田受害，損失逾百億盧比（約10.9億港元）。

有中國專家指，史料中未有記載沙漠蝗蟲引發的災害，推測沙漠蝗蟲只分布於雲南與西藏的聶拉木。由於西藏南部和雲南西部邊境與尼泊爾和緬甸沙漠蝗蟲災害發生區毗鄰，所以蝗蟲大多都是隨季風飛入中國。

另有專家指，雖然沙漠蝗蟲每天可隨氣流飛行達200公里，並飛到海拔2000米左右高度，但中國接壤印度、巴勒斯坦的高海拔寒冷地區會令蝗蟲望而卻步，而雨林的複雜環境亦阻止蝗群接近。一旦印度無法控制蝗災，東南亞國家可能受波及。

農業農村部種植業管理司植保植檢處指，近年不斷提升蝗蟲監測預警和防治能力，防治技術水平屬於世界領先水平，防蝗藥物及機械儲備充足，認為大面積爆發蝗災風險很低。當局目前正密切跟蹤境外蝗災動態，同時安排雲南、西藏等省區加強邊境的蝗蟲監測，嚴防遷入危害。

沙漠蝗蟲是蝗蟲中最兇猛的品種，也是地球上最具破壞力的害蟲之一，每隻體長約6至7厘米，每隻體重約2克，可存活3到6個月。一隻雌性蝗蟲每年可產300顆卵，每年至少繁殖2至5代蝗蟲。由於東非去年秋天是紀錄以來的潮濕季節，為沙漠蝗蟲繁殖創造有利條件。