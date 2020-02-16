新冠肺炎：省紀委突擊巡視　副縣長執行隔離不力免職

新冠肺炎爆發以來，湖北省多名官員相繼因疫情防控不力而烏紗不保。黃岡市蘄春縣副縣長丁納新對密切接觸者集中隔離指令「打折扣、搞變通」，於上周五（14日）被免職，立案審查。丁納新是繼一問三不知的衞健委主任唐志紅被免職後，另一位黃岡市下台的官員。

負責督導黃岡市疫情防控工作的湖北省委常委、省紀委書記、省監委主任王立山，上周二至三（11至12日）突然前往黃岡市黃州區及蘄春縣的防控指揮部，檢查密切接觸者隔離情況，並提出嚴格工作要求，強調要對少數符合居家隔離條件人士從嚴審批，對落實不嚴者從嚴追責。他又指，黃岡市必須全部及徹底檢查密切接觸者，並集中隔離，丁納新於2天後被免職。

黃岡市紀委通報指，丁納新履行主體責任不力，組織領導不到位，在執行「四個集中」防控措施中存在不作為問題，並對密切接觸者集中隔離指令「打折扣、搞變通」，導致工作進度嚴重落後。

此外，湖北省紀委監委列出另外5名受處分的縣級幹部名單，其中3人來自十堰市，包括丹江口市人大副主任王公華，因防控工作不重視，並編造虛假工作日誌，受黨內嚴重警告處分。另外2名受處分的幹部，則來自恩施州。