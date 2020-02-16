新冠肺炎：落成不足一周　雷神山遇大雨漏水

湖北武漢當局為應對新冠肺炎疫情，效法北京小湯出火速興建的火神山醫院，本月2日正式交付，並由解放軍進駐。惟該院繼早前被指收治緩慢，入住率低後，因而被轟建院純粹做騷。近日再傳出畫面，顯示該醫院嚴重漏水，令人擔心其建築質量。不過武漢官方其後澄清，出現漏水並非火神山醫院，而是雷神山醫院未交付的病區。

武漢城鄉建設局就傳聞回應，武漢於上周五（14日）至上周六（15日）遭遇大風和極端雨雪天氣，剛剛建成交付的雷神山醫院多處病區出現漏水，目前工程單位正趕緊行維修。

內媒記者前往現場查看時發現，雷神山醫院尚未交付的A幢（16個病區）出現漏水，地面濕滑，有電箱和部分醫療設備被蓋上了膠布，也有部分電箱跳掣。而在A幢大樓外，一輛工程車輛正進行維修，現場工人表示，大風雨雪天氣導致建築物多處漏水，他們正填補漏水點。在A幢一個病區內，有醫護人員告訴記者，原本當天會有病人轉入，但因為建築物漏水只好延後，暫時未知當晚何時能恢復收治病人。

記者又發現，漏水位置不限於尚未啟用的A幢，早前由遼寧醫療隊進駐的B幢3個病區也出現漏水。一名遼寧醫療隊護士稱，其所在的病區天花板漏水，水滴到了病床上，部分病人惟有被轉到其他病區。

武漢城鄉建設局在回應中又表示，火神山醫院自投入使用以來一直正常運轉。針對貨櫃式活動板間房的簡易結構形式，有關方面會強化措施，進一步提高應對極端天氣的能力。