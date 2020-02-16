新冠肺炎：防控升級　封全省屋苑及關閉公共場所

湖北省政府周日（16日）頒布15項加強防控新冠肺炎疫情措施，宣布全省城鄉所有村組、社區、小區及居住點實行24小時最嚴格的封閉式管理，禁止外來人士進入及嚴禁住戶外出，以配送方式替住戶採購藥物及生活必需品。所有非必需的公共場所一律關閉，一切群眾聚集性活動一律停止，全省重點醫護物資生產企業的所有產品由省政府統一調配。

通告指，為全面加強各市交通管控，除抗疫車輛、公務用車、公共交通、醫護人員用車、搶險車輛及運輸生活必需品車輛外，其他車輛一律禁止通行。超市、藥店等必需開放場所嚴格控制人流。出現確診新冠肺炎病例（含臨床診斷）的社區，須封閉式硬隔離14天。

全體居民需在公共場所佩戴口罩，非必要不外出，不參加聚會和集體活動，發燒、咳嗽需第一時間向社區報告，再轉送至發燒門診就診。居民不得隱瞞病史、密切接觸史，不得逃避隔離醫學觀察，拒不配合者由公安機關依法採取強制措施。所有疑似、確診新冠肺炎病例的密切接觸者和不能明確排除新冠肺炎的發燒病人，必須送集中隔離點單獨隔離，不得居家隔離。

鄉鎮（街道）要組建工作專班，管理隔離人士的醫療救治、生活服務及健康狀況。未經疫情防控指揮部批准，企業不得復工復產，經批准的企業要加強體溫監測，認真篩查發燒員工，發現異常及時報告。

黨政機關、事業單位黨員必須就近參與疫情防控工作，接受鄉鎮（街道）的管理和調度。全體黨員幹部、各級人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，帶動家人親屬、街坊鄰居自覺遵守疫情防控各項規定。因封閉管理不嚴、防控措施不力導致疫情蔓延的幹部，一律從快從嚴追責問責。各市、縣、區、鄉鎮要進一步統籌整合力量，加強社區聯防聯控和群防群控。