新冠肺炎︰援建火神山2工人確診　工頭稱地盤衞生差

為應對新冠肺炎疫情，湖北武漢市政府早前參照「小湯山模式」，先後興建火神山及雷神山醫院，為世界驚嘆。惟內地傳媒報道，火神山醫院短時間完工的背後，付出了2名工人確診染病的代價；有工頭更抱怨，不少工人不注意工地衞生，工人對染病早有心理準備。

內地傳媒引述湖南省湘潭市衞健委報告指，該名2名援建火神山醫院的工人，上周四（14日）確診新冠肺炎；2人感染原因不明，惟據稱工地上曾有多名工人發燒或咳嗽；且1號病區啟用並收治病人後，其他病區仍在施工。

其中一名確診工人表示，工地一開始還能用到較好的口罩，但後來的口罩品質較差，有次一個口罩戴了很久，「裏面濕答答的，那一次可能被感染了」。另一名確診工人則指，他們為趕工曾冒雨工作，導致抵抗力降低，又懷疑1號區已開始收治病人後，自己仍在趕工導致染病。

帶隊赴武漢支援的湖南大偉建設公司負責人李廣大則表示，火神山醫院工地衞生環境不佳，有工人隨地便溺，又擔心感染病毒的可能不止2名工人。他表示︰「我跟我們工人說，感染是正常的，沒感染是運氣好。這個東西不要怕，一有症狀馬上報告，馬上去就診。」