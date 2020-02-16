新冠肺炎：蘇貞昌拜會立院各黨團　爭取支持紓困草案

台灣因應新冠肺炎疫情衝擊，政府擬推出特別條例草案以紓解民困，據指當中包括推出「振興抵用券」刺激消費。台立法院今年度首個會期將於周五（21日）召開，據行政院發言人谷辣斯‧尤達卡表示，行政院長蘇貞昌將於周二（18日）和周四（20日）分別拜會4個政黨，預料蘇將爭取各黨支持，盡快通過行政院提出的紓困條例草案。

谷辣斯‧尤達卡上周六（15日）表示，蘇貞昌周二上午將例行性先後拜會立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、秘書長林志嘉，隨後拜訪國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團，並於周四中午最後拜會民進黨團。

被問蘇拜會各黨團期間，會否談到有關政院即將提出的紓困振興特別條例草案，谷辣斯‧尤達卡稱，立法院開議前行政院長都會禮貌性拜會朝野各黨團，希望支持政院提出的政策與預算，若談話過程提到也是很自然的事。

台媒早前報道，行政院擬規劃600億元（新台幣，下同，約158億港元）為三大行業（包括內需型產業、農業和交通相關行業）紓困，又推出20億元（約158億港元）振興抵用券刺激消費。針對抵用券的適用範圍，谷辣斯‧尤達卡表示抵用券只是一個概念，可以延伸到各個面向，不會只適用商圈、餐廳、夜市，也可擴展至演唱會等文化藝術產業，至於具體做法，相關部會將因應需求擬訂。