新冠肺炎︰武漢再改造3間醫院　增料1200張床位

新冠肺炎肆虐內地，多個省市確診人數增幅放緩，惟重災區湖北武漢市醫療資源仍然緊張。為增加床位，位於武漢市的湖北中西醫結合醫院、長航醫院及梨園醫院周日（16日）啟動改造工程；預料3間醫院改造工程在周四（20日）之前完成，合共可增加約1200床位。

據報道，湖北中西醫結合醫院的改造項目包括德馨住院樓5樓至15樓病區，可增加600張床位；長航醫院改造項目共6層樓，完成後可容納約200位病人；梨園醫院改造項目共7層樓，每層包含「三區兩通道」，28個標準病房，改造完成後可增加400張床位。

根據武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部日前通報，包括火神山、雷神山醫院以及多間方艙醫院在內，該市新冠肺炎定點醫療機構已超過40間，床位總數至1.2萬張；惟該市確診人數已突破3.9萬人，令病床供應仍十分緊張。

另外，為做好新冠肺炎疫情防控工作，國家發改委繼續安排中央預算內投資2.3億人民幣（約2.6億港元），以支持武漢市方艙醫院完善設施，增添必要的醫療設備，增強收治能力。