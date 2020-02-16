破跨國販毒集團檢逾3億港元毒品　「屏東王」落網

台灣台東縣警方在農曆新年前採取行動，瓦解跨國販毒集團，拘捕台灣三大毒梟之一、自稱「屏東王」的林孝道及10名同黨，檢獲100塊重110公斤的海洛英磚，市值逾15億元新台幣（約3.88億港元）。執法人員表示，林孝道擁有龐大船隊，不但從金三角走私毒品，更勾結菲律賓南部的反政府武裝組織。

有台東民眾於去年9月，在大武南田海灘上拾獲32包印有「雙獅地球牌」標誌的海洛英磚，海巡人員其後亦在大武、屏東滿州沿岸拾獲12包同類毒品，台東縣警局立即組成專案小組調查。在去年9月27日的行動中，警員拘捕一名疑犯，從行李箱內起出大量毒品，專案小組其後鎖定52歲、綽號「南孝道」的林孝道是集團幕後首腦。

林孝道於去年12月17日在花蓮瑞穗旅遊時，突然冒出一群便衣警員將他團團圍住，只能束手就擒，並供出同黨的藏身地方及毒品位置。警方在搜查林孝道住宅時，發現一本講述墨西哥毒梟古茲曼的書籍。台灣的警政署長陳家欽上周六（15日）前往台東，慰問負責案件的警員，指同袍在打擊台灣毒品史上創下輝煌紀錄。

台灣警方在多次行動中累計查獲296塊海洛英磚及26公斤安非他命（俗稱冰毒），相信林孝道近2年在亞洲涉及4宗，共3000公斤毒品走私案，出貨量佔台灣毒品市場3成。除了在泰國、緬甸、老撾及菲律賓等國，林孝道在巴基斯坦及哥倫比亞亦有毒品生意。

早年有意從政的林孝道曾表態參選屏東縣議員，並豪言當選議長，結果未能如願，其後成為毒販，但二十多年來一直逍遙法外。林孝道落網後聲稱，曾與菲律賓總統杜特爾特關係很好，但很來反目成仇，杜特爾特更視他為眼中釘，只要一到馬尼拉就會被槍斃。