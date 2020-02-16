新冠肺炎︰重症病患增加　陳一新指急需醫護

陳一新指出，武漢目前還有一大批危重和重症病人，且數量不斷增加。

中央政法委官方公眾號周日（16日）發文透露，中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新上周三（12日）至上周五（14日）期間，坐鎮武漢市疫情防控指揮部，召開專題會，研究床位、方艙醫院、醫療物資等「三大要素」緊缺問題。他指，從武漢情況來看，疫情防控中最突出問題是收治時間太晚，大多數病人發病一周以後才收治，導致疫情蔓延、貽誤治療時機，另一重要原因就是缺少病床。

陳一新指出，武漢目前還有一大批危重和重症病人，且數量不斷增加。他認為，要建設一大批方艙醫院，確定一批集中隔離點，都需要增加大量醫護人員；各部門要對照「應收盡收」目標，以新增床位和病患量為依據，科學測算醫護人員缺口，挖掘本地潛力，爭取市外、省外更多醫護力量支持武漢，尤其是要爭取更多呼吸專科、重症醫學專家團隊馳援武漢。

陳一新又指，要保證所有市、區兩級機關工作人員投入到抗疫工作中，可實施「二二制」，二分之一幹部到基層網格工作，二分之一在機關值守。

另針對官員失職問題，湖北省政府周日發布進一步強化新冠肺炎疫情防控的通告。通報指出，對防控工作中不擔當、不作為、慢作為的，對貽誤戰機、陽奉陰違、消極應付的，對因封閉管理不嚴、防控措施不力導致疫情蔓延的，對不服從統一調度、影響疫情防控措施落實的幹部，一律從快從嚴追責；造成嚴重後果的，實行問責「上追一級」。