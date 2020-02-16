新冠肺炎︰保護觀念未突破　野味產業規模大

新冠肺炎肆虐內地，野味被視為疫情源頭。中央已下令全面禁止野味交易，同時展開打擊違規交易專項執法行動；同時全國人大常委會法工委已啟動野生動物保護法修法工作。惟在濫食野生動物陋習下，野味產業規模龐大，非法交易屢禁不止；專家周日（16日）指出，內地保護野生動物觀念未突破「以養代保」，導致非法貿易常打常存。

中國野生動物保護協會早前調查發現，全國21個大中城市中，50%以上餐廳有出售野生動物的菜餚，多達46.2%城市居民吃過野生動物，其中2.7%居民經常吃野味。某些地方盛行「百鳥宴」包含了104類鳥類；長三角某城市每天消費的蛇類達2噸；雙冬果子貍、四大美人（西施貓、貂蟬鼠、昭君兔、貴妃蛇）、龍虎鬥、龍虎鳳等更是一些菜館的招牌菜。

根據中國期刊《農村百事通》介紹，被視為傳播沙士（SARS）病毒「元兇」的果子貍，在中國南方一些地方被視為難得的滋補佳品，在「南方某城市，僅一個野味市場每年就需要活果子貍上百噸」。

對此，世界動物保護協會科學家孫全輝接受傳媒採訪時指出，雖然《野生動物保護法》2016年曾進行修改，惟其立法框架沒實質性變化，保護觀念也未突破「以養代保」、「利用和保護並舉」的舊格局，才導致野味市場屢禁不絕。他認為，政府應摒棄功利、過時的野生動物資源觀，把保障態安全、公共衞生安全加入立法宗旨，全面禁食野生動物，鼓勵養殖野生動物的產業轉型，同時禁止殘酷對待和利用野生動物的商業行為。

另一位不具名的林草系統專家表示，中國目前對於野生動物的保護範圍過窄、力度不夠，對野生動物的定義也不明確；且在野生動物的保護和經營利用中，經營執照審批、檢疫證明等涉及多個部門，造成職責交叉不明，容易孳生「失職瀆職」等行為；他建議要建立野生動物保護督察追責問責機制。

另外，北京市律師協會民法專委會副主任安翔指出，當今中國在全面建成小康社會的背景下，完全毋須消費野生動物，如把少數人的經營和消費利益建立在多數人的風險上，則無必要及合理性。他認為，現行的《野生動物保護法》把人工繁育成熟的野生種群排除在法律保護之外，採取與禽畜相同的管理方式，具極大危害性。