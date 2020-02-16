新冠肺炎︰警嚴打9類涉疫犯罪　拘3724疑犯

廣東省政府周日（16日）下午舉行新聞發布會，省公安廳常務副廳長楊日華指出，警方從上月25日至上周五（14日）共查處9類涉疫情案件3422宗，拘捕3724名疑犯，其中抗拒疫情防控措施犯罪案件39宗，涉及野生動物違法犯罪的共47人，又查獲劣質口罩等防護物質175萬個（件）。

據了解，9類涉疫情案件包括利用疫情詐騙、破壞野生動物資源、製售假劣醫護用品、造謠傳謠及傷害醫務人員、擾亂醫療秩序等。楊日華在記者會介紹了2宗典型案例，其中一宗是上月31日發生在廣州白雲區販賣野味案件，另一宗則是深圳警方本月5日發現某大藥房以入貨價10倍的價格出售32萬個劣質醫用口罩，涉案金額約60萬元（人民幣．下同，約67萬港元），2名疑犯被捕。

另省公安廳刑事偵查局局長梁瑞國表示，自春節以來，廣東省涉及口罩詐騙犯罪同比上升2倍，日均發案在200宗左右。省公安廳已展開嚴打專項行動，至今共收網438次，破獲案件1128宗，涉案總金額2909萬元（約3284萬港元），拘捕疑犯631人，佔全國同類案件40%；另展開打擊製售假冒偽劣防護物資等違法犯罪專項行動，破案44宗，拘捕99人，搗毀工場20個。