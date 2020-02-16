新冠肺炎︰導演一家四口17天相繼去世　遺言披露悲慘經歷

內地多位電影圈知名人士周日（16日）證實，湖北電影製片廠導演，影視部主任常凱上周五（14日）因新冠肺炎在武漢市黃陂區人民醫院逝世，享年55歲。據了解，常凱的父母及姊姊先後因新冠肺炎去世，妻子同樣確診且危重正留院，全家僅有兒子因留學英國而倖免；加上常凱在遺言中提及，父親當初染病後因沒有病位，被迫回家自殺，才導致全家感染；消息一出，隨即引起輿論哄動。

據了解，常凱的父親在上月27日去世，母親在2月2日去世，姊姊則與常凱同日去世，短短17日間就奪了這個家庭中的4人。常凱在遺言中提及，父親在大年初一（1月25日）出現發燒咳嗽，呼吸困難等症狀，曾前往多間醫院求診，因均沒床位被拒收，只能「回家自救」，但最終「含恨撒手人寰」，母親「身心疲憊，免疫力盡失，亦遭烈性感染，隨老父而去」。

常凱又指，他和妻子因「床前服侍雙親數日」，同樣感染，無奈「位卑言輕，床位難覓」，直到「病入膏肓，錯失醫治良機，奄奄氣息之中」，只能廣告親朋好友及兒子：「 我一生為子盡孝，為父盡責，為夫愛妻，為人盡誠！」

常凱的遺言撼動諸多網民心靈，除了他的好友致哀，亦有大批網民留言，「人之將死，其言也善。他道出了悲哀的、絕望的人生」，「天吶！願其夫人挺過這一關，那個孩子如何承受這些」，「肝腸寸斷！字字血淚！太扎心了！當『生』成了奢望時，會是種怎樣的絕望！」