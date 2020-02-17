新冠肺炎：護士染病離世　網警誤「闢謠」惹爭議

在武漢武昌工作的前線女護士柳帆，不幸感染新冠肺炎，上周五（14日）不治。消息在網上流傳後，四川網警第一時間「闢謠」，將矛頭指向境外勢力，狠批有人想製造負面輿論。但相隔不到1小時，武昌醫院就證實消息。事件再次惹來爭議，批評官方隱瞞的聲音在網上此起彼落。

柳帆離世的消息，最先由一名化名「天天」的網民上周五在微信發布：「請記住一個護士的名字：柳凡。她是武昌醫院注射室的護士，大年初二還在上班，當時沒有防護服，基本裸奔，結果全家感染，父母過世。今天情人節，她也離開我們了。」文章獲海量轉發。

四川綿陽網警翌日（15日）上午在微博闢謠：「事實上，在武漢市武昌醫院確實有這麼一名叫柳凡（音）的護士，不過早已退休，其父母情況也從未在網上曝光……這種短短的幾小時的傳謠事件，已經無數次的發生在這場疫情當中，有很多類似的謠言，甚至經過境外勢力的惡意修改，廣泛在外網傳播後再倒灌回境內，多次引發負面輿情。」

武昌醫院卻隨即在微博上公布，該院內一名叫柳帆的護士被肺炎奪去了生命，享年59歲。她在梨園街社區衞生服務中心注射室工作，院方對她逝世表示哀悼。網民批評警方為了維穩不惜一切欺瞞民眾，「闢謠式造謠，對公信力傷害很大」、「已經為了政治目的沒有良心了」、「想起政府說肺炎沒有人傳人的證據」、「凡是不跟他走的，都是境外勢力」、「這種論調太無敵了：官方不存在造謠一說，如果有錯那只是判斷失誤」。

綿陽網警不久後編輯文章，加入警方再次電話求證，柳帆確實因感染肺炎離世等字眼。但又另發長文來反擊網民的批評，指醫護人員犧牲是真事，但缺乏防護衣物則是假消息。文章又指境外勢力為了破壞中國發展，將真和假的消息混雜在一起，目的是要蠱惑人心。