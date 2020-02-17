新冠肺炎：武漢實施公共場所掃碼出入　買藥實名登記

因應新冠肺炎疫情持續嚴峻，湖北武漢市網信辦周一（17日）凌晨宣布進一步加強管制措施，即日起市民出入任何公共場所，必須事先掃描二維碼（QR Code）。另市民如需要購買治療咳嗽、退燒等藥物，必須先進行實名登記，再經由藥房上報。

通報稱，市防控指揮部日前已發布《關於嚴格公共場所疫情防控措施的通告》，嚴格管理公共場所。其中要求必須開放的公共場所，須實行掃碼入出管理，旅館、酒店、超市、農貿市場等人流密集場所要建立每日健康監測制度，進出者必須量體溫、戴口罩。

實行零售藥店購藥登記制度，購買咳嗽、退燒等藥物的市民，必須填寫身份證號碼、本人聯繫方式及緊急聯繫人聯繫方式、詳細住址等資料；加強公共場所室內通風、換氣，採用自然通風，保證空氣流通；公共場所按要求定期做好清潔、消毒，禁止重使一次性用品。

全體市民要自覺遵守疫情防控各項規定，市、區主管部門要加強巡查，將違反治安管理者移送公安機關處罰，觸犯刑律者移送司法機關處理，予以公開曝光。

另外，武漢市青山區即日起所有超市、商店將只接受團購客戶，不再對個人銷售生活物資。各超市商品整理後，由社區安排車輛集中運送，每戶家庭可派出1人取貨。