惡青年男女擄知客逼賣淫　禁錮60小時脫衣虐打

山東省警方近日破查一宗駭人的禁錮及強逼婦女賣淫案，行動中1男3女被捕。據指，案中有女受害人被禁錮長達60小時，期間遭脫去衣服猥褻、虐打，又被拍裸照威脅，最後帶到賓館接客。

上月26日上午7時許，山東臨沂市莒南縣公安城北派出所接獲張某報案稱，其盛姓女友被人控制在縣城內一間賓館被強迫賣淫。警員隨即趕赴賓館現場，救出盛女和另一名王姓女子，並當場逮獲14歲的周女和20歲的姜女。

經警方調查，被捕的周姓、徐姓和姜姓女子，年齡僅14、17和20歲，3女與案中王姓和盛姓女事主，同於莒南縣城一間卡拉OK當知客。徐女因與盛、王兩人有糾紛，於是糾集周女、姜女和於卡拉OK工作的19歲王姓男子，於上月24日下午2時將王女挾持到莒南縣城某賓館房間內禁錮直至同月26日晚上8時，期間各人對王女拳打腳踢，拔其頭髮，用磚頭砸她，並脫光其衣服侮辱、猥褻，又用煙頭燙身、拍裸照和影片。之後4人搶走王女價值2000多元（人民幣，下同，約2260港元）的手機，強行轉走王女帳號內500多元（約564港元）。

王女被禁錮期間，周、姜二人又將盛女騙到賓館房間，先逼王女與盛女互毆，再取走盛女手機從其帳戶轉走200多元（約225港元）。之後周女帶王、盛兩人到臨沂市羅莊區賣淫。及後盛女接獲張姓男友電話向其求助，才得以獲救。據知，周、姜、王、徐4人已因涉嫌搶劫、非法拘禁、強逼賣淫罪被莒南警方刑事拘留。