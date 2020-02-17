新冠肺炎：台專家警告無藥預防　社區爆發須停工停課

台灣周日（16日）出現首宗疑似新冠肺炎社區傳染個案，一名有長期病的男子死亡。台灣大學副校長、衞福部傳染病防治醫療網台北區指揮官張上淳表示，目前沒有藥物及疫苗能預防新冠病毒。一旦爆發社區傳染，必要時停工、停課及停止大型活動，以降低病毒傳播。

張上淳指，台灣政府目前仍守得很好，專家猜測如果病毒散播，可能像H1N1禽流感一樣無法圍堵，減災就變成必要，要準備好深切治療病房及醫療資源，把傷害減到最低，之後要趕快研發新藥及疫苗。台灣目前已有第二名病人康復出院，並同意抽血找出抗病毒抗體，用於疫苗研發。

張上淳稱，夏天的炎熱環境有助減少冠狀病毒，但實際未必如此。當年沙士疫情爆發後，很多專家曾認為病毒會在秋冬再來，但後來沒有出現。他指，新冠肺炎的患者不像沙士患者出現發燒才傳染，因此難以透過發燒篩檢，現在更出現無症狀傳播者，均增加防疫難度。