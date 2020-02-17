新冠肺炎：封城癱瘓經濟民生　專家憂重創經濟

為全力抗擊新冠肺炎疫情，堵塞和防止人員流動可能造成病毒傳播，全國多地政府紛紛實施嚴格的出行限制，但此舉導致民眾無法在春節後復工，進一步打擊出現下行的中國經濟。有專家指，湖北武漢封城導致的恐慌所帶來的傷害大於好處，對經濟構成嚴重傷害。

武漢市上月23日實施前所未有的封城措施，同省其他城市以至全國其他省區市及後也跟隨。河南焦作市一名地產代理受訪稱，出行限制大大影響收入，過往每個月可以賣出2至3套公寓，收入約8000元（人民幣，下同，約9100港元），但過去一個多月全無收入，還要應付每月大約3000元（約3400港元）的供樓開支。

除市民無法上班外，多地的餐廳、戲院等公共場所也受疫情影響被迫持續關門。有經濟學家曾警告，由於包括汽車製造業在內的多個行業，至少要等到3月中旬才能復工，經濟學家均對中國經濟前景不樂觀。總部設在英國的經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）表示，中國經濟增長料從上季度的6%，跌至今年首季的2%。

因官方限制觀光和商務旅遊，令航空公司取消數以千計的航班，酒店亦紛紛結業。瀋陽一間旅行社的經理表示，以往旅行社月入約10萬元（約11.3萬港元），如今卻零收入，但每月仍要支付近2萬元（約2.3萬港元）房租和工支。他預計生意要到今年5、6月以後才有望回復正常。