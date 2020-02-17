新冠肺炎：捕殺野味禁之不絕 黔浙滬仍有人頂風作案

新冠肺炎疫情爆發後，野生動物被指是病毒的宿主。公安部、最高人民法院、最高人民檢察院及司法部聯合制訂疫情防控犯罪意見，強調嚴懲破壞野生動物資源犯罪，並懲治捕食野味的人士。不過，貴州、浙江及上海等省市持續有人頂風作案，捕獵果子狸、野豬及鳥類等，令人髮指。

報道指，貴州省畢節市警方近日拘捕一名涉嫌非法捕殺果子狸的男子，疑犯供稱因在家無事可做而上山安裝捕獸器捉2隻果子狸，事後回家自行宰殺食用。浙江紹興一名男子於上月28日以捕獸器捕獲90公斤重野豬，結果被警員發現，其後判囚半年。上海警方於上月14日破獲一個地下賭場，發現一名賭客把8隻不明鳥類藏在膠袋中，他供稱部分是個人食用，其餘則出售。

公安部食藥偵局近日公布數據，全國公安機關自上月23日以來，已偵辦209宗野生動物刑事犯罪案、行政案件476宗，並打擊違法人員690人，收繳38190隻野生動物及2347公斤野生動物。公安機關亦聯合其他部門清理檢查集貿市場、餐飲等場所140661處。

中國人民大學公共政策研究院執行副院長毛壽龍表示，目前國人濫食野味的陋習尚未革除，部分人抱著吃野味滋補的錯誤想法，還有獵奇性消費、炫耀性消費觀念，也導致野味產業規模龐大。他建議，野生動物保護名單除了考慮珍稀程度外，應增加公共衞生標準，把對公共安全高危動物列入其中。

中國工程院院士、華中農業大學教授陳煥春指，新冠病毒可能存在多個中間宿主。人類新發傳染病78%與野生動物有關，要盡量少養野生動物，更不能吃野生動物。