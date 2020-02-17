新冠肺炎：導演一家四口相繼離世　同事朋友表哀思

湖北電影製片廠導演、影視部主任常凱與父母及姐姐因感染新冠肺炎，在17天內相繼離世，各界均表婉惜。朋友及同事透露，常凱出生書香門第，他很有紳士風度，父母都是湖北武漢同濟醫院教授，想不到一場災難會降臨在這個幸福之家。數億網友替仍在留醫的常凱妻子打氣，希望她早日康復。

常凱與姐姐於上周五（14日）同日去世，他的父母分別於上月27日、本月2日去世。湖北電影製片廠事後發表訃聞，指常凱因新冠肺炎醫治無效，於黃陂人民醫院離世，終年55歲。訃聞稱，常凱愛崗敬業，積極肯幹，並對人和善，樂於助人，深受全廠職工的尊敬和好評，他的離世使製片廠失去優秀幹部。

有認識常凱多年的友人回憶兩人當年一同騎單車，一同到早餐店吃熱乾麵、豆漿、麵窩的情境，指「30年來我們的點點滴滴，如碎片、更像電影一幕幕的那麼模糊又清晰。」常凱生前的同事和朋友表示，他為人樂觀豁達、有風度、有品味。

常凱一家人的遭遇，不但讓他的朋友和影視同行感到難過悲痛，在網上也觸無數人的心。有影視公司老闆在朋友圈表示，像常凱一家遭遇的悲劇是不該發生，也有網民留言，「我們只是被困在家裏，有的人卻永遠困在了2020年」。