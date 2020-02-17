新冠肺炎：公務員隱瞞女兒從武漢返鄉　累1700戶居民隔離

繼福建省晉江市一名確診新冠肺炎的男子早前出席宴會，導致3000多名居民隔離後。安徽省亦出現同類事件，宿州市泗縣一名公務員涉嫌隱瞞長女從湖北武漢返鄉，導致他本人、妻子及幼女感染新冠肺炎，更令屋苑內1700多戶居民要居家隔離。

疑犯是泗縣公務員王某，他於上月22日駕車到宿州東高鐵站，接載從武漢返鄉的長女回家，但沒有申報女兒從重點疫區返回。社區工作人員於本月5日發現王某的長女由武漢返回後，王某仍未上報。直至本月7日，王某的妻子及幼女相繼出現疑似症狀，他才於翌日上報。王某本人、妻子及幼女其後相繼確診感染新冠肺炎。

王某在發病前，曾多次外出與親屬、同學聚餐、聚會、購物及參與防疫工作，擅自與不特定的人士接觸。他居住的屋苑事後封閉，曾到過的醫院亦實施全封閉管理，初步統計曾與400多人密切接觸。公安機關已把案件定性為以危險方法危害公共安全，以涉嫌妨害傳染病防治罪偵查王某，此案亦是安徽省檢察院掛牌督辦的7宗涉疫刑事案件之一。