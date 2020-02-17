新冠肺炎：省防控指揮部調整分工　設5工作組改善協調

湖北省省委書記應勇周日（16日）召開會議，調整省防控指揮部的組成人員及分工，並設立5個工作組，改善統籌協調、督促檢查及確保反應果斷迅速。應勇強調，要組織協調醫療資源，提高收治率治愈率，降低死亡率感染率，盡快扭轉局勢，打贏疫情防控阻擊戰。

出席會議人士包括應勇、湖北省省長王曉東，以及受中央指導組委託的國務院副秘書長、國務院辦公廳督查室主任高雨。湖北省防控指揮部調整後，仍由王曉東擔任指揮長，下設辦公室和綜合組、醫療救治與疾控組、物資與市場保障組、宣傳組、社會穩定組。報道顯示，應勇已擔任湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長一職，該職早前由時任省委書記蔣超良擔任。

湖北省財政廳周一（17日）宣布，緊急撥付疫情防控中央補助資金35億元（人民幣，下同，約39億港元），重點用於患者救治和發放醫護人員臨時工作補助。截至目前，全省各級財政共籌集疫情防控補助資金105億元（約117億港元）。