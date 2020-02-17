全國人大常委提請審議　延遲召開人大會議

新冠肺炎疫情仍未受控、確診人數破7萬人之際，第13屆全國人大常委會第47次委員長會議周一（17日）在北京人民大會堂舉行，向全國人大常委會提請審議延遲原定下月5日召開的第13屆全國人大第3次會議。全國人大常委會指，三分之一的全國人大代表在疫情防控工作第一線奮戰，認為有必要推遲全國人大會議。

全國人大常委會委員長會議決定，13屆全國人大常委會第16次會議本月24日在北京召開，屆時將審議委員長會議提出延遲召開全國人大會議的草案，並為修改與疫情防控相關的法律做好各項準備工作。

全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉表示，在近3000名全國人大代表中，三分之一人是省市級和各方面的主要領導。為了確保做好疫情防控工作，把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，委員長會議經認真評估，認為有必要適當推遲召開全國人大會議。

臧鐵偉表示，全國人大常委會第15次會議去年12月28日決定全國人大會議日期，目前已展開籌備工作。根據憲法和有關法律，全國人大會議由全國人大會常委會召集，每年舉行一次。由於全國人大會議的召開時間已定出，因此推遲召開會議需全國人大常委會作決定。

英媒日前引述消息人士指，中國正考慮推遲全國兩會舉行日期，全國人大會議有可能會改以視像會議及交報告形式舉行。消息人士指，人大是最高權力機關，政協是諮詢組織，人大比較重要，可能以視像形式交報告。

全國兩會包括全國人大會議，以及政治協商會議。自1995年起，全國兩會均在3月初舉行。中共僅在1966年，因文化大革命而延遲過第2屆全國人大會議。