新冠肺炎：研究指病毒或攻擊腎臟　危重症病人高危

中國華中科技大學同濟醫院、解放軍陸軍軍醫大學西南醫院及新加坡國立大學醫學院等機構，近日發表最新研究，指新冠病毒可能導致病人腎臟受損，建議醫護人員盡早留意確診感染的重症及危重症病人，必要時採取措施保護他們的腎臟，減少危重症病人死亡率。

名為「警惕新冠肺炎患者的腎臟損害」（Caution on Kidney Dysfunctions of 2019-nCoV Patients）的研究論文，觀察來自湖北武漢、黃石及重慶59名感染者。研究人員從51名病人中，驗出32人有尿蛋白，比例達63%。而32名病人中，64%在入院首天已驗出尿蛋白，他們的腎臟可能在入院首天或之前已受損。

59名病人中16人的血尿素氮異常，11人的血肌酐水平異常升高。3名死亡病人臨終前的肌酐水平超過200。CT掃描結果顯示，27名病人的腎臟CT值減低，可能由腎炎引起。臨床病例及文獻分析顯示，重症及危重症的新冠肺炎病人腎功能受損較為常見，腎臟可能是新冠病毒的主要攻擊靶點之一，最終可能導致病人多器官衰竭而死。

此外，廣東省河源市一名女子於上月22日與姐姐從武漢乘火車返鄉，3日後開始隔離，直至本月8日解除。該女子期間除喉部不適外，並無異常，兩姐妹曾接受核酸檢測，結果均呈陰性。該女子於上周五（14日）出現無明顯原因的咳嗽，無痰，咽部不適，亦無發燒，翌日入院隔離治療，直至周一（17日）確診。