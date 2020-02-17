新冠肺炎：舊城防疫漏洞　面積大如無掩雞籠

湖北武漢市成新冠肺炎重疫區，當局早前決定封城，禁止民眾隨意外出。武漢漢陽區有多個舊式屋苑近日被指存在防疫漏洞，有民眾出門無戴口罩，屋苑後門無人員把守，另有速遞員未量體溫便進入屋苑，引來民眾恐慌。而滯留武漢的外地民眾無酒店住，地下停車場則成了他們的臨時居所。

當地有多個開放式的舊式屋苑，出入口護欄被破壞。漢陽區洲頭街的屋苑街道眾多，房屋臨街而建，並無真正的護欄圍住，社區辦臨時搭建兩公里的護欄，僅留有一個出入口。惟有大批民眾貪圖方便，直接破壞圍欄出入，未經防疫人員測量體溫或登記訊息，成「無掩雞籠」。

負責防疫工作的部門表示，舊式屋苑面積大、人口多，防疫人員不足，防疫物資短缺，存在防疫困難。有屋苑共有8個出口，但紅外線探熱器僅有兩枝。街道辦負責人表示，正在採購相關物資，但最快要20日後才到貨。

另外，武漢封城已有25日，有滯留武漢的外地人表示，至今仍未知解封時間，只能在武昌火車站附近的地下停車場居住。十多個外地人需打地鋪，僅有一張被保暖，他們紛紛表示，每日住酒店的支出大，他們都是農民工，難以支撐，「現在沒法工作，哪來那麼多錢」。