幫哥哥轉移贓款贓物　火榮貴弟弟被判囚4年半

中國裁判文書網日前公布，甘肅武威市前市委書記火榮貴的弟弟火曉軍，因多次幫助哥哥轉移犯罪所得的贓款贓物，金額逾553萬元人民幣（約626萬港元），觸犯掩飾、隱瞞所得罪，一審被判刑4年6個月、罰款1萬元（1.1萬港元），違法所得上繳國庫。火榮貴則已於去年9月因受賄罪成，被判刑18年。

法院審理查明，火曉軍在2013年至2018年期間，多次幫火榮貴轉移贓款贓物，其中在2018年5、6月，他知悉哥哥受查後，將贓物分別轉到親戚家中，包括現金10萬元（約11萬港元）、4萬歐元（33.6萬港元）、4萬美元（約31萬港元）、玉扇1把、2枚銀幣、金紀念章3個、1條30克金條、項鏈1條、戒指1枚、工藝品雕件2個。經估價，價值超過105.7萬元（約119.7萬港元）。

2013年7月19日、10月14日，火曉軍將火榮貴收受他人的265萬元（約300萬港元）分次轉給其妹妹火進，火進將該贓款在北京給火榮貴購買一套住房。同年年底，火曉軍將火榮貴收受他人的183萬元（約207萬港元）分兩次轉給外甥女婿劉某江，劉某江將該贓款用於支付其承攬的工程工人工資及材料費。

法院認為，火曉軍明知是犯罪所得而予以窩藏、轉移，數額巨大，情節嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應予懲處。