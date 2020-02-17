新冠肺炎：疫情重創旅業　料損3萬億人民幣

新冠肺炎疫情肆虐，中國經濟大受影響，官方至今無公布相關數據，僅指總體經濟長期向好。惟外界普遍悲觀，預測今年國內生產總值（GDP）增長在5.6%左右，未能「破6」。由於疫情在春節期間發生，旅遊業大受衝擊，預測損失3萬億元（人民幣，下同，約3.4萬億港元）。

荷蘭國際集團（ING集團）上月底發表報告，指中國零售、餐飲及旅遊受疫情衝擊，預測今年經濟增長下調0.3%。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，病毒會隨民眾復工而擴散，尤其是「北上廣深」，預期今年中國零售銷售按年升幅將跌至少一半至3%到4%，依賴中國遊客的地區，零售銷售可能錄得逾30%跌幅。評級機構標準普爾報告指，中國今年經濟增長預測下調至5%

內地傳媒報道，旅遊業近年來佔中國GDP逾1成。各大機構早前預計今年春節黃金周出遊人次破4.5億，較去年增8%，可帶來5550億元（約6000億港元）收入，但如今大幅縮水。交通部數據顯示，上月10日至31日期間，全國鐵路、水路、民航發送旅客12.58億人次，同比下降逾20%；春節黃金周（除夕至大年初六）出行1.52億人次，同比降60%。

內媒預測，疫情對旅遊業的影響持續時間較長，具有滯後性，消費者難短時間內恢復出遊意願，市場或出現萎縮。北京大學旅遊研究與規劃中心主任吳必虎表示：「如果按樂觀3個月絕收期減少60%，3個月恢復期減少30%計算，全國旅遊業今年損失3萬億元。」