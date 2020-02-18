新冠肺炎：鍾南山再警告　本月中下旬為疫情高峰

國家衞健委高級別專家組組長鍾南山及其團隊，周一（17日）與武漢專家為新冠肺炎的危重患者進行遙距會診。鍾南山估計，本月中下旬將會是疫情的高峰期，且高峰期的出現，並不等於疫情會開始向好。他又指新病毒會對患者造成持續傷害，令它比沙士更難醫治。

鍾南山指出，香港和英國曾分別為疫情走勢進行預測，預料到2月全國肺炎患者約有17萬，而目前公布數據只有7萬，和預測結果的差別很大。他指全國新增確診病例連續13天下降，可見中央的干預措施起了效果，但武漢地區的發病率、病死率仍然高企，該市也佔了全國患者數量的80%、病死率95%，因此現在全國對武漢的支持非常重要。

他認為首要把新冠病毒和流感分開，同時增加核酸檢測的精密度，他的團隊正研發試劑，希望盡快獲審批通過，並對武漢進行支援。屆時把疑似的和確診患者定下來分開，讓醫院病房容納的，都主要是真正的確診患者，而非將他們混為一談。

鍾南山還提到新冠肺炎的危重患者，在治療上要較沙士患者困難，專家正在努力尋找更多的有效的藥。他將在周二（18日)的新聞發布會上，公布中藥研究的最新結果。