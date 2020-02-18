新冠肺炎：信陽病例現超長潛伏期　專家回應

河南信陽新縣政府周日（16日）公布兩宗異常病例，其中1人從武漢返鄉34天後出現症狀，另1人則與感染源接觸長達94天才確診，令坊間憂慮病毒是否存在超長潛伏期。專家周一（17日）表示，當前尚未查明2人的詳細接觸史，不排除他們近日才受到感染。

據官方資料，首名患者是一名吳姓男子，他上月14日從武漢返回信陽，到本月16日才被確診。期間吳某先後3次接受核酸檢測，前兩次均為陰性。他在返鄉後曾兩次參加家庭聚餐，先後有10人出席，其中2人事後亦證實染病、3人被認定為疑似病例，需留院觀察。

第二名患者是一名寧姓男子，他去年11月13日照顧從武漢返鄉的外父，到本月16日才確診。他自上月31日以來，僅曾兩次出門買菜、一次買藥，無其他外遊或外出活動。

河南省疾控中心專家表示，去年11月武漢還未爆發疫情，且潛伏期也未免太長了點，不符合疾病發展規律，不排除是之後感染的。他指調查感染源就像破案，不是每個環節都能短時間內梳理清楚。