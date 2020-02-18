新冠肺炎：武漢管制升級　對不服從者可採取強制措施

新冠肺炎疫情持續，重災區的湖北武漢市情況嚴峻。該市人大常委會周二（18日）宣布，加強市內所有防疫防控的管制措施，包括所有不服從疫情管控者，可對其依法採取強制措施。而該市公安局為確保實現確診患者百分百應收盡收，全市警員日前落街開展人員查找，秩序維護和依法收治隔離工作。

武漢市人大常委會周一（17日）會議通過《武漢市人民代表大會常務委員會關於依法全力打贏新冠肺炎疫情防控武漢保衞戰的決定》，並於翌日實施。措施由市疫情防控指揮部統一領導、指揮和全市防控工作，而市政府及有關部門全面依法履行職責，加強疫情監測、排查、預警等工作，盡早做到確診患者百分之百收治。

有關部門需確保防控物資的生產、供應和使用，優先保障救治病人和一線醫護人員，以及多措並舉保障城鄉居民生活必需物資供應。因履行工作職責而被感染的醫護及相關工作人員，依法享受工傷待遇。另任何單位、個人不得緩報、瞞報疫情訊息，不服從疫情管控者，包括不戴口罩、拒量體溫者均可以依法對其採取強制措施。

為落實中央的防控措施，武漢公安部萬名警員已在周日（16日）走入社區，在街道社區開展排查、轉運、封控等工作，確保「不漏一戶、不漏一人」，確保確診者、疑似患者、發燒病人、密切接觸者、屋苑等均百分百進行收治、隔離、封管等；目前已協助送治17,132「四類人員」（即確診者、疑似患者、發燒患者、密切接觸者）。