新冠肺炎：民間管控提升　紅事停辦白事從簡

新冠肺炎疫情肆虐，黑龍江至今累計確診病例超過400宗，累計死亡病例11宗，是全國除湖北和河南以外，死亡病例最多的地區。為遏止疫情擴散，該省應對疫情工作領導小組指揮部周二（18日）宣布，在確診病例10宗及以上的重點縣（市、區），實施最嚴格的「嚴九條」管控。

有關措施包括封城、封社區、人流管理、禁聚集、及早隔離、限制經營、嚴格執法、保障民生、落實主管監。當中針對封城和人流管理，除嚴控出城及入城口，對所有村和住宅社區實行封閉式管理，並限制各家各戶外岀人數和時間，亦嚴禁城鄉居民探親、串門、打牌、聚餐、聚集，紅事一律停辦，白事則從簡。

因應市民購物所需，出售生活必需品的農貿市場、超市、藥房等場所要定期消毒，經營人員和購物者一律需戴口罩並測溫。藥房暫停出售退燒、止咳藥和抗病毒藥。其餘商店一律暫停營業。

有關復工復產安排，企業須按規定報備復工，從外地返鄉的工人必須隔離觀察14天，本地人員亦必須確認本人及家人無感染方可上班。員工上下班必須測溫並登記。

各公用事業如水、電、氣及通訊的單位窗口，實行 網上辦理、網上繳費。對於疫情期間非惡意欠費者，措施要求不停水、不停電、不停氣、不停網、不停機。