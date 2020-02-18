新冠肺炎：日均輸武漢大米逾200噸　糧儲夠用半年

國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制周二 （18日）上午舉行新聞發布會，國資委副主任任洪斌表示，自疫情爆發以來，中央企業全力支援抗疫，其中單是中糧集團日均發往武漢的大米便超過200噸，目前中儲糧集團湖北分公司庫存，可滿足湖北省6000萬居民半年以上需求。

任洪斌稱，國資委響應中央號召抗疫，全面部署和指導在石油石化、電力、電訊、糧油、航空運輸等重要行業，全力保障基礎產品服務供應，保障市民基本生活。其中石油石化企業統籌供應渠道，搶調油氣資源。國家電網在湖北累計建成163個重點項目配套供電工程。電訊企業投入應急車輛14437輛次，建設基站257個，確保湖北地區網絡暢通。中央企業承諾疫情期間欠費不停電、不停氣、不停機，航空企業執飛湖北專項包機任務159架次，運送醫療物資875噸，運送醫護人員17840人。

針對最受關注的醫療物資供應，任洪斌指目前國資委旗下企業每天生產醫用防護服達4.5萬套，每天生產醫用口罩達130萬個，並加緊研製口罩機、壓條機等設備。而在加快醫療物資生產的同時，加大醫藥研發力度。國藥集團所屬中國生物率先研制出新型冠狀病毒核酸分子檢測試劑盒，生產能力達每天20萬人份。

他又提到疫情對個別行業的影響比較大，其中航空企業在春節旺季受停飛影響，1月20日到2月13日期間，3家航空企業退票1300萬張，取消航班7.8萬架次，客座率和飛機日利用率下降近一半。至於旅遊業方面，企業因關閉景區、酒店、零售店，生產經營也大受影響。其中中國旅遊集團已關閉景區30個、酒店19間、旅游零售店113間，油輪全部停航。華僑城集團關閉景區74個、遊樂場7個，10家旅行社也暫停業務。