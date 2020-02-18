新冠肺炎：落實封閉措施存失職　武漢多名幹部被處分

武漢多名幹部因封閉舉措失職失責而被處分。（中新社圖片）

受新冠肺炎疫情影響，多個地方均實施封閉管理限制市民出入。湖北武漢市紀委監委周一（17日）通報4宗違反疫情防控工作紀律典型問題，多名幹部因封閉舉措失職失責，分別被黨紀立案審查、嚴重警告、政務記大過等處分。

通報指出，江岸區西馬街落實封閉管理舉措嚴重失職失責，街道黨工委書記陳秋華未認真研究和部署，未有前往現場查看和調度，對部分所需物資、人員力量不足等問題並不了解；街道副主任譚樹漢、四級調研員熊林未及時協調解決社區的實際問題，導致8個屋苑出現出入口無人值守、居民隨意進出等問題；上述人士因對防控問題整改不力，均被黨紀立案審查。

另外，洪山區民政局黨組書記、局長司洪因對所屬單位和行業管理的防控工作認識不到位、管控措施不力，對多人感染負有重要責任，而黨內嚴重警告、政務記大過處分。此外，新洲區三店街袁田村黨支部書記、主任王兵發因履行主體責任不力，工作敷衍塞責，入戶測量體溫存有遺漏，發生部分村民聚集且未戴口罩等問題，遂受到黨內警告處分。