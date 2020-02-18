疫情爆發無礙訓練試驗　山東艦演習畫面曝光

正停泊在某港口的首艘國產航母山東艦，周一（17日）上午突然傳來急促的警報，全體艦員聞聲而動，迅速奔向指定區域，原來艦上正進行一次損害管制戰鬥演習。據知，雖然正值新冠肺炎爆發，但未有影響山東艦的日常軍事訓練。

山東艦自去年12月入列服役，正按照預定計劃穩步展開各項訓練試驗工作。該艦副艦長崔永剛表示，新冠肺炎疫情爆發後，該艦堅持疫情防控和訓練試驗「兩手抓、兩不誤」，並採取「小專業集中訓練、大專業分批訓練」組訓方式，做好全艦、部門和戰位的專業訓練。

最新曝光的演習畫面顯示，飛行甲板上牽引車司機常態化進行實作考核，船艙內艦員進行艦引導設備故障應急處置操作訓練；另一批艦員則在武器火控室內學習導彈攔截方案，海圖室內則進行着海圖標繪訓練。

據了解，山東艦在疫情期間為確保對官兵防護，艦上實施「封閉式」管理，艦員出入艦艇實行艦部機關統籌、艦首長審批、艦值日把關原則，以切斷病毒在艦上傳播的可能。此外，艦上亦成立先鋒隊，一方面整治全艦衞生，確保防控無死角、官兵零感染。目前，山東艦官兵無人感染新冠肺炎。