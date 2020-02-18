新冠肺炎：台下周部分復課　各校發燒量度標準不一

面對新冠肺炎疫情蔓延，台灣各大專校院及中小學均延遲春節後復課，其中高中以下學校將於下周二（25日）復課。據知各縣市學校對量體溫認定發燒的標準不一，中央流行疫情指揮中心（下稱指揮中心）表示，用額溫槍測量皮膚表面有可能低估體溫，不建議常規使用。

指揮中心應變監測官莊人祥周二（18日）上午受訪時提醒，課室要開窗保持通風，學生經常接觸的物件如桌面和座椅要定時消毒；學生及教員在校期間如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛，必須戴口罩，並於單獨空間隔離，直至離開學校。他又提醒學生在校要勤洗手，打噴嚏、咳嗽要以衣袖或手帕遮住口鼻，抹鼻涕後也要洗手。家長亦應注意學童身體狀況，每日上學前量體溫，生病便在家休息。

同日在一個座談會上，台大公衞學院院長詹長權建議，學校應加大課室內桌子之間距離，盡可能讓學生座位間相隔超過1.8米。台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成指出，目前一般人認知正常體溫為37°C是於百多年前確立，但近年很多研究發現人類體溫下降，因此認為學校如果仍以傳統38°C作為發燒的標準，恐怕無法篩檢出感染者，因此建議學生體溫如超過37.5°C及以上，就不應上學。