新冠肺炎：火神山地盤工爆被拖糧　日均僅發一個口罩

武漢因爆發新冠肺炎疫情，市政府先後急建火神山醫院、雷神山醫院收治病人。有內地傳媒周一（17日）引述一名火神山地盤工人的報道，指工地的判頭不但拖欠工資，且日均只提供一個口罩和一瓶飲用水，工作待遇坎坷。

在火神山醫院負責病房防水工程的湯斌等10多名地盤工表示，他們上周五（14日）經判頭辛某介紹來到醫院務工，當時獲悉日薪早班600元（人民幣，下同，約677港元） 、夜班1200元（約1354港元），工資則在翌日結付天。惟第一天施工結束後，湯斌等人向辛某索要工資，但對方回應指要等消息，一連三天均是同樣答覆。

除得不到工資外，湯斌等人施工時所戴的防護口罩數量也遠達不到需求；按要求，在醫院施工需每4小時換一個口罩，惟工地每天只發一個。湯斌埋怨指，「又沒地方買，我們是想換，用甚麼換呢」。另加上需要穿着防護服工作，工人均需要飲水補給，惟工地每天同樣只發一支礦泉水。

至周二（18日）早上，湯斌與工友們終獲得足額工錢，但口罩、飲用水等問題仍未解決。