美擬限企業出口C919客機引擎　華外交部︰十分無知

中國外交部周二（18日）在網上舉行記者會，會上發言人耿爽指有外媒透露美國政府正考慮阻止通用電氣公司，繼續為中國研製的型號為C919的民航客機提供引擎。他表示如報道屬實，則一方面證明美國官員對科學技術十分無知；同時證明美方不斷以政治手段破壞中美商貿合作，無禮打壓中國。

英媒周日（16日）引述消息人士報道，指美國政府打算禁止通用電氣與法國Safran合資的CFM國際（CFM International）向中國出口CFM LEAP-1C型號引擎，表示不希望技術被中國仿製。

耿爽表示，通用電氣公司於與中國合作多年，如果中國想想仿製，早就開始做了，沒必要等現在。他批評美國官員對科學技術十分無知，藐視市場原則，恐懼中國發展；模仿發動機相關先進製造技術的難度，遠超美方官員想像，敦促美方客觀面對中美企業正常商業合作。

另外，耿爽表示留意到部分國家因中國爆發新冠疫情而對華簽證設限，指中國一實行多項措施限制疫情蔓延，世衞也多次強調不建議各國採取任何旅行或貿易限制措施，望各國保持鎮定、理性，不做過度反應，避免引起不必要的恐慌。

耿爽對菲律賓決定終止與美國簽署《訪問部隊協議》，表示任何國家都有獨立外交政策，而中國會與東盟各國共同努力，維持南海局勢總體穩定。他又回應，英國脫歐後過渡期內，中方會支持並將中歐簽訂的條約及合作性文件繼續適用於英國。