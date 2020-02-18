新冠肺炎：部分企業損失過億元人民幣　農業農村部擬重振禽畜業

國務院聯防聯控機制周二（18日）舉行新聞發布會，農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海在會上指出，初步排除新冠肺炎源頭與目前所知家禽、畜有關；疫情發生以來，禽畜業受影響較大，部分企業已損失過億元人民幣，農業農村部將加大力度，支持企業恢復禽畜業生產，確保市場供應。

楊振海表示，受新冠疫情影響，活禽交易市場關閉，飼料、活禽運輸受阻，家禽屠宰企業停工停產，導致整個行業損失嚴重。農業農村部近期將會加強家禽企業支持、暢通活禽銷售渠道、加強技術指導和服務，恢復禽畜市場正常秩序。

農業農村部爭取將保供風險大、行業佔比高、受影響程度深、急需國家金融支持的大型重點企業，列入國家專項貸款範圍，增加養殖戶或企業會恢復經營的信心；協調有關部門對活禽市場進行分類管理，組織屠宰企業與家庭養殖場對接，集中屠宰；令行業協會提供技術支援，為殖場戶提高飼養管理水平等提供技術協助。

另外，楊振海指本月在湖南邵陽和四川南充都有發現高致病性禽流感疫情，但中國自2019的數據顯示，禽流感在禽間和人間的發生率都是很低；中國是禽肉、蛋生產大國，飼養量很大，禽蛋人均佔有量超過了發達國家的水平，禽流感對禽蛋供應不太可能成為大的問題。