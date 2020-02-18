外媒爆新疆機密名單 311人被送進再教育營

中國政府在新疆設立職業技能培訓中心，被外界稱為「再教育營」，備受爭議。外媒報道，近日獲取一份名為「墨玉名單」的機密文件，記載311名被送進再教育營的維吾爾族人資料，以及中國如何運用高科技監控技術去追蹤他們。

報道指出，這份名單清楚記錄上述人士的身份信息、所處地點和生活習性，更指出他們在2017年至2018年間被關押，理由包括申請護照，或與土耳其人成為微信好友，展現宗教虔誠的舉動，當中包括兒童。他們被關進新疆其中4個再教育營。

報道又指，中國長期以來稱再教育營是「職業培訓中心」，用來對抗伊斯蘭極端主義，但「墨玉名單」卻未見任何與打擊恐怖分子的相關資訊，名單上僅有3名被指控為伊斯蘭組織成員。

報道批評，中國運用臉部識別技術逮捕維吾爾人，透過大量人手到維吾爾家庭探訪的方式來監視他們，利用系統性的種族歸納與非法強制關押他們。

據悉，該份名單是一名居住於挪威的維否爾學者去年11月提供的，沒有任何官方的印鑑和簽字，但與早前紐約時報發布的「新疆密件文件」十分相似。