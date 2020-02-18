新冠肺炎：醫生去年12月中接確診病人　上報後被批造謠

新冠肺炎疫情持續，《中國新聞周刊》報道，武漢市中心醫院在去年12月18日接診一名65歲華南海鮮市場送貨員，他被確診染上「SARS冠狀病毒」，但院方禁止醫護人員傳播、公開病情。後來，疫情大爆發，截至一周多前有超過230人醫療職工被傳染，當中包括已逝世的李文亮醫生。

該院急診科主任艾芬表示，醫院在12月27日接診第二宗同類病人，來自武漢遠郊地區，同樣感染「冠狀病毒」，她第一時間向醫院報告，但不清楚院方有否上報疾控部門。相關檢測報告被李文亮傳到同學微信群，轉發出去。

此後，醫院先後接收多宗「不明原因肺炎」病例，艾芬推斷這個病可能存在「人傳人」，並擔心醫護人員受感染，提醒院方予以重視。不料，她於上月2日被醫方領導層批評，「作為專業人士沒有原則，造謠生事，導致社會恐慌，影響武漢市穩定局面」。同時，院方要求醫護人員不得公開傳播這些病情。

接下來，病患者暴增，多個院區的病房、科室被改造成隔離病房，醫護人員亦出現感染，首名醫護病例是一名護士。艾芬推測，醫護感染原因是急診室空間有限，臨時搭建的防護服更換室不規範，防護物資短缺，「空氣中的病毒的密度太大了」。據統計，武漢市中心醫院截至1周多前達到新冠肺炎臨床確診標準的職工已達230多人，其中130人住院，100多人居家隔離。