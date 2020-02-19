愛犬誤撒尿在輪胎上　女狗主慘變人肉沙包

一段男子在街頭暴打另一名女子的影片，周日（16日）在內蒙古呼和浩特市民的微信朋友圈瘋傳。畫面中手抱一隻小狗的女子被男子連環出拳，無力招架應聲倒地。據了解，事件起因是女子的狗在男子座駕的輪胎撒了一泡尿。

該段影片時長約15秒，該名身穿迷彩服、戴帽和口罩的男子最初用手推了一下女子的臉部，之後男子欲扯脫女子的口罩遭反抗，男子隨即至少7次出拳攻擊女子的頭部。女子倒地時，男子還用腳踢向她。

由於網民稱事件發生在呼和浩特市玉泉區五里營小區，內地媒體記者周一（17日）向該區昭君路派出所了解，得悉該宗打人事件發生在上周四（13日）下午約3時。當時派出所接報有人被打，警員到場後經了解，得知家住該區的一名女子在小區內放狗時，狗在男子私家車的輪胎上撒尿，兩人於是發生爭執。男子打人後隨即離開現場。

警員之後讓女子先到醫院檢查，同時翻查現場閉路電視畫面，並向現場附近居民了解，其後迅速鎖定涉嫌打人的男子，並將其傳喚到派出所。但由於女子仍在醫院接受治療，案件有待進一步調查。