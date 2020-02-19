新冠肺炎：疾控中心回顧疫情　患者急增時未做好防控

中國疾控中心在國內醫學雜誌刊登論文，重新梳理新冠肺炎爆發到擴散的情況，其中提到湖北在去年12月31日前，可能已出現過百名患者，這個數字在之後的10天內增加了5倍。而今年1月11日至20日這段時間，確診病例再次暴增，新增患者5千多人。但臨床層面的擔憂未轉化為防控措施，直到同月22日，省政府才啟動衞生事件的應急響應。

文論統計了截至本月11日的7.2萬宗病例，包括4.4萬宗確診病例、1.6萬宗疑似病例、1.5萬宗臨床診斷病例，以及部門無症狀感染者，有80.9%患者屬於輕症，重症病例則佔13.8%，危重病例4.7%，而死亡率最高的年齡層為80歲及以上，高達14.8%。如患有心血管疾病、糖尿病、慢性呼吸道疾病和高血壓的患者，出現併發症機會相對較高。

另外又分析了1688宗醫護人員確診病例，指1月初已經有醫護感染的端倪，但情況不算嚴重。但到了同月中旬，感染數量就出現暴增，並在最後10天迎來大爆發。受感染的醫護中，85.4%的人都是輕症，病死率低於其他病例，可能是他們的年齡普遍低於60歲。另外，病毒雖在多間醫院傳播，但仍無證據顯示任何一家醫院出現「超級傳播者」。

論文還探討了新病毒的致死率和傳染性，通過分析7萬多宗病例，得出死亡率為2.3%，其中湖北省內死亡率為2.9%，省外則為0.4%，省內為省外的7.3倍。文章強調確診患者的增長率近期雖有放緩，但疫情尚未結束，尤其是復工後大量人員流動與接觸，增加了傳播的風險。各地應繼續落實好防疫措施，以免疫情反彈。