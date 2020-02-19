酒店全身鏡浮現「人臉」　台夫婦嚇到半夜退房

事主在玄關的全身鏡上，看到疑似人臉的霧氣。

台灣一名男子在上周五（2月14日）的情人節帶妻兒出遊，晚上住酒店時遇到怪事，房間的鏡子上離奇布滿霧氣，並浮現出半張疑似人臉，嚇得他即時要求退房。酒店職員的反應亦相當詭異，聽到他的要求立刻表示會全額退錢，只希望他不要對外張揚。

事主在Facebook專頁「靈異公社」論述經歷，妻子當晚剛洗完澡，霧氣隨浴室門打開而浮到玄關的全身鏡上，然後就出現了上述的情景。他見霧氣未能抹走，又使用酒精、沐浴露擦拭，但擦了幾十分鐘，疑似人臉的霧氣每次短暫消失後都再度浮現。

他只好向酒店職員反映，並親自指明「人臉」的位置，但幾名職員均表示「沒看到甚麼」，要求他不再想太多。他最後選擇帶同妻兒離開，酒店則異常爽快地同意退錢。文章引起網民討論，不少人都覺得事件可怕，甚至推測該房間內曾發生過不吉利的事。

亦有人認為是事主想像力過於豐富，「鏡子久了都會這樣因為熱的水氣會往上飄，所以鏡子久沒更換，加上裝潢老舊，水氣跑進去，乾掉以後看不出來。但是只要再一次。像洗完澡熱水蒸氣在接觸那邊，跟裏面的水氣起反應，你光擦外面是擦不掉的」。