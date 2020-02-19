新冠肺炎：傳研究員舉報武漢病毒所長　網警證謠言來自海外

新冠病毒肺炎疫情嚴重，微博周一（17日）傳出疑為中科院武漢病毒所的研究員陳全姣的實名舉報，指病毒研究所所長王延軼，將實驗室一些動物拿去華南海鮮市場販賣。陳全姣同日晚上發聲明澄清，指該貼文為謠言，自己無發布過任何相關貼文；官媒隨後曝光，該貼文由海外發布，而發帖帳號則是一個專門捏造謠言的帳號。

當日下午一個網名為「微客鐵汁5」的微博帳號，自稱陳全姣並列出其身份證號碼，指實名舉報王延軼，通過特長生的身份進入北大學習，隨後又倚仗身為國家級官員的親屬，才得任病毒研究所所長。陳全姣當晚澄清，並指謠言已對研究所的一線研究員造成了影響。

隨後，官媒引述江蘇網警的消息，指出「微客鐵汁」早前曾自稱「品葱文宣組」，而微博官方的工作人員已經證實，其發布謠言的登陸IP位址為境外。官媒周二（18日）指出，「微客鐵汁5」在疫情後，多次散播謠言而被4次封號，早前該帳號更在俠醫李文亮病逝後，稱自己有其妻子所有的個人資料，並撰寫了虛假的求助信；多次宣稱自己來自境外反動網站，更為還網站吸引境內流量。