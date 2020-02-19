新冠肺炎：店員確診後瞞報職員名單　超市負責人被立案調查

新冠肺炎疫情肆虐，惟仍有市民瞞報病情等消息致情況加劇。山東聊城市東昌府區的一間超級市場，因其兩名負責人瞞報工作人員名單，導致當局未及時採取應對措施，間接導致超市員工、客人等17人相繼確診、169人需要隔離觀察。當地防控中心得悉事件後，隨即勒令超市停業，市公安局周一（17日），已對張、杜二人立案偵查。

警方表示，東昌府區的振華超市一名負責上貨的聶姓員工日前確診。防疫部門要求超市負責人張男、閘口店負責人杜男提供員工名單，以便對密切接觸者開展隔離醫學觀察，張、杜2人亦於當日上報一份52人名單。惟在排查過程中，超市又確診一病例，患者不在名單之中，經調查發現張男和杜男漏報名單，之後才補報2次共涉及68人的名單。

聊城市公安局東昌府區分局副局長劉恩忠表示，上述未如實上報的漏報行為後果嚴重，致使未能對所有人員及時採取管控措施，具疫情擴散風險。遂經審查，公安部門以涉嫌妨害傳染病防治罪對張、杜2人採取監視居住強制措施。