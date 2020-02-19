沙漠蝗蟲遷入內地機會微　專家籲仍須警惕

非洲爆發沙漠蝗蟲災害，更有向亞洲蔓延趨勢，內地或因此受影響。有內地專家周二 （18日）指，因地形原因，沙漠蝗蟲直接遷飛入中國內陸地區的可能性極小，但若沙漠蝗蟲在境外未得到有效控制，夏季進入內地境內的概率將提升，有關部門仍須警惕。

中國農業科學院植物保護研究所研究員張澤華表示，雖然西藏與巴基斯坦、印度、尼泊爾邊境接壤區域為沙漠蝗蟲擴散區，但因環境、氣候、食物的局限，對中國境內農業生產威脅不大；青藏高原的阻隔亦減低沙漠蝗蟲直接遷飛進入內陸地區的可能性。

惟他指出，5月為沙漠蝗蟲的成蟲期，若印度洋西南季風異常強勁，就會增加沙漠蝗蟲翻越橫斷山脈的機會，其中遷飛入雲南境內的可能性較大。若境外的蝗蟲情況未能控制、災害持續爆發，就會提高成蟲於6、7月在西風急流與印度洋西南季風共同作用下進入中國境內的概率。

沙漠蝗蟲被認為是最具破壞力的遷徙性害蟲之一，每日可隨風飛行150公里，存活時間約3個月。據聯合國糧食及農業組織近日警告稱，埃塞俄比亞、索馬里、肯尼亞的沙漠蝗蟲數量已達約3600億隻，糧食安全面臨嚴重威脅。