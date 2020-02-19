培訓中心被指拖糧　討薪老師遭開除

一間在內地多個城市設有1200餘個校區的連鎖教育培訓中心，近日被指拖欠員工薪金。有老師反映稱，校方拒發工資，又逼員工主動離職；當有人在聊天群組內詢問薪金問題時就會被踢出群組，並聲稱是因老師曠工而遭開除，更有人因維權而被總部致電威脅。

涉事培訓中心為優勝教育，有員工透露，公司曾要求他們將親屬的銀行帳戶號碼交出，再將工資轉帳至相關帳戶，「說是可以避稅」，惟未有交出帳戶的員工已收到工資，相反交出帳戶的人仍被拖欠。另有人稱，因應疫情可考慮1、2月的薪金延遲發放或減薪，但公司要先發放去年12月的工資，「還有部分去年12月離職的，都沒有收錢」。

有員工稱，與培訓中心簽訂6個月非全日制合約，到期後續簽，但對方未有替他繳交社會保險及公積金。據培訓中心上周五（14日）發出的公告指，公司將繼續為員工繳交社保及公積金，而1月的底薪、教師課時費、銷售學管提成等，將根據城市的現金流情況部分發放，剩餘款項則在6至12月補發。

公開資料顯示，優勝教育的運營主體為北京優勝輝煌教育科技有限公司，經營範圍包括教育諮詢、投資諮詢、投資管理等，大股東及法定代表人為董事長陳昊。據悉，陳昊因擔任內地某電視職場招聘類節目而被外界熟知，他一共在14家企業擔任法定代表人，但其中一半已為注銷狀態，其中優勝教育曾有多條被執行人及行政處罰紀錄。