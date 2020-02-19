新冠肺炎：居德華人買口罩　10日內漲24倍售60歐元

新冠肺炎席捲全球，多個國家均掀起搶口罩潮。據德國傳媒報道，一名在德國居住的中國人日前分享在當地訂購口罩的經歷，先買了500個口罩幫助內地家人及朋友；未料在得悉疫情嚴重性後，再上網加購時，已發現口罩10日內漲價24倍，約售60歐元（約503港元）一盒。

據該名中國人表示，一名內地政府部門工作的朋友上月底向他求助，希望幫忙在德國訂購口罩並寄回中國。於是在幫朋友購買之餘，亦同時為內地的家人購買口罩防疫，共網購10盒口罩，共約25歐元（約210港元），即2.5歐元一盒。

後來他的微信朋友圈開始相繼出現疫情消息，立即上網再下單。他不管口罩價格翻倍，在德國經營藥店的朋友幫助下，成功訂購6000個口罩，惟當時價格已升至15歐元（約126港元）一盒。

未料，該名中國人在社交網站發現，在德居住的華人朋友開始以賣口罩做生意，且價格是平時4至6倍。網購平台甚至有商戶將口罩加價至60歐元一盒，有人將口罩分拆逐個賣出，每個出價2歐元（約17港元）。惟他透露，不少商戶其實有中國背景，一個醫用外科口罩賣給中國客戶可炒至280元人民幣（約316港元）。