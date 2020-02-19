新冠肺炎：衞健委發布新版診療方案　刪除湖北臨床診斷分類

國家衞健委周三（19日）發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》，在病例診斷分類標準上，取消了湖北與其他省市區的區別，刪除第三類「臨床診斷」，重新統一為「疑似病例」和「確診病例」兩類；另外增加了「出院後注意事項」，要求患者出院後須在家自我監測健康狀況14天等。

在早前發布的《診療方案（試行第五版）》中，當局特別針對湖北的疫情，在病例診斷分類上增加第三類「臨床診斷」，患者接受電腦掃描（CT）後，影像具肺炎特徵，即納入「臨床診斷」，導致該省上周二（12日）的病例一天內暴增逾萬宗；惟此後國家衞健委每日發布的數據中，未再單獨列出臨床診斷病例，至周一（17日）的發布會上，北京大學第一醫院專家王貴強再次強調只有通過核酸檢測陽性才能確診。

另《診療方案（試行第六版）》增加「出院後注意事項」，指病愈者恢復期的機體免疫功能低下，有感染其他病原體的風險，建議應繼續進行14天自我監測，在佩戴口罩、有條件的居住在通風良好的單人房間下，減少與家人的近距離密切接觸，分餐飲食，做好手衞生，避免外出活動；以及建議在出院後第2周、第4周到醫院隨訪、覆診。

此外，方案又將「經飛沫和接觸傳播是主要途徑」改為「經飛沫和密切接觸是主要途徑」，並增加「在相對封閉的環境中長時間暴露於高濃度氣溶膠情況下傳播的可能」，又新增重症患者出現「多器官功能衰竭」的描述。方案又強調對疑似病例要盡快進行快速檢測，患者應在具備隔離和防護條件的定點醫院隔離治療，又明確列出解除隔離條件，包括體溫連續3天正常、肺部影像好轉及連續2次的病毒檢測都呈陰性。